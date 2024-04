Dirigent Mäkelä (28) niet alleen chef in Amsterdam, maar ook in Chicago

De aankomend chefdirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest, Klaus Mäkelä, krijgt nóg een prestigieuze aanstelling. Hij gaat tegelijkertijd leiding geven aan het Chicago Symphony Orchestra, dat evenals het KCO behoort tot de belangrijkste symfonieorkesten ter wereld.

De pas 28-jarige Mäkelä wordt in Chicago de opvolger van de Italiaanse veteraan Riccardo Mutti (82), die er vorige zomer mee ophield. Mäkelä begint in het seizoen 2027-2028 aan een verbintenis van vijf jaar met het Concertgebouworkest. Naar nu is bekendgemaakt zal hij in diezelfde periode ook verbonden zijn aan het orkest in Chicago, waar hij ten minste veertien weken per seizoen zal dirigeren.

In Chicago gingen behalve Mutti ook grote namen als Daniel Barenboim en Georg Solti hem voor.

Koeriersdiensten

Tot Mäkelä aan de slag gaat in deze beide banen blijft de Fin verbonden aan de orkesten waar hij nu een groot deel van zijn tijd aan besteedt, het Philharmonisch Orkest van Oslo en het Orchestre de Paris. Officieel woont hij in Helsinki, maar daar is hij zelden te vinden. Zo treedt hij juist deze week op met het Chicago Symphony Orchestra, waarmee hij onder meer de tiende symfonie van Sjostakovitsj uitvoert.

Zijn reizende bestaan leidt ertoe dat hij grootverbruiker is van koeriersdiensten. "Ik ben voortdurend bezig met Fedex en DHL en UPS, want ik vergeet aldoor mijn partituren", wordt hij geciteerd door persbureau AP. "Ik wil mijn eigen exemplaren hebben, omdat ik veel notities maak."

Exclusief contract

Klaus Mäkelä, die behalve dirigent ook cellist is, geldt in de klassiekemuziekwereld als een uitzonderlijk talent. Hij wist toen hij 7 was al dat hij dirigent wilde worden en debuteerde op zijn 15e op cello bij het Philharmonisch Orkest van Helsinki. Sinds 2022 is hij al als gastdirigent verbonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest.

In april vorig jaar dirigeerde hij voor het eerst de Berliner Philharmoniker, in december dit jaar volgt zijn debuut bij de al even gerenommeerde Wiener Philharmoniker, net als de orkesten in Amsterdam en Chicago instituten waar dirigenten doorgaans pas "op de bok staan" als ze een flink aantal jaren ervaring hebben.

In 2021 tekende Mäkelä een exclusief contract bij het befaamde platenlabel Decca Classics, iets wat bijna nooit voorkomt. De laatste dirigent die zo'n verbintenis kreeg was Riccardo Chailly in 1978.