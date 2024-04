Van Praag: 'Handel met voorkennis is misdrijf, non-actief stellen Kroes onomkeerbaar'

Op 26 juli wist Kroes al dat hij directeur zou worden van Ajax. Hij zei eerder vandaag dat hij de aandelen kocht om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen.

Volgens Van Praag zou Kroes afgelopen vrijdag in een gesprek met de rvc hebben aangegeven dat hij dacht wel weg te kunnen komen met zijn handelen. "Hij zei dat het allemaal niet zo erg was en dat hij de regels niet kende. Maar als je zo actief bent op de beurs en je wordt CEO van een beursgenoteerd bedrijf... Iedere Nederlander dient de wet te kennen, handel met voorkennis is een misdrijf."

'Schorsing enige oplossing'

De 50-jarige Kroes is nu geschorst door Ajax, maar een definitief vertrek is onvermijdelijk. Onomkeerbaar, zoals Van Praag zelf zegt. Kroes accepteert de beslissing niet en hij zal zijn omstreden aankoop van aandelen Ajax voorleggen aan de beurswaakhond AFM. Hij zegt ook dat de rvc al wist van zijn aandelen.

"Hij legt nu de schuld bij de rvc, dat is een beetje makkelijk. Maar wij hebben niet gehandeld met voorkennis, dat doet hij. Bij de rvc was bekend dat hij 42.5000 aandelen had, maar we wisten niet dat hij ze net gekocht had. Hij heeft namelijk niet gezegd wanneer hij ze gekocht heeft en nee, dat hebben wij ook niet gevraagd."