Lapeira wint sprint na spekgladde finale in Baskenland, Roglic houdt leiderstrui

De tweede etappe in de Ronde van Baskenland, 160 kilometer over Frans grondgebied van van Irún naar Cambo-les-Bains (of Kanbo op z'n Baskisch), is een prooi geworden voor de Franse Decathlon-AG2R-renner Paul Lapeira.

De 23-jarige Fransman was het snelste in de sprint van een grote groep overgebleven renners na een chaotische slotfase. Primoz Roglic, die maandag de tijdrit won, behoudt de leiderstrui.