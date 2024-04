OM eist 12 jaar tegen man die gezin doodreed: "Hij heeft zijn auto als wapen gebruikt"

Het ongeluk gebeurde op tweede kerstdag 2022 om zes uur 's ochtends. De 35-jarige Michelangela werd door de 36-jarige Rinold naar haar werk gebracht. Hun zevenjarige dochtertje Rinaigela ging mee, omdat ze nog niet alleen thuis kon blijven.

Op het Groene Kruisplein, een kruispunt in Rotterdam-Zuid aan de A15, reed een auto met hoge snelheid op hen in. De auto van het gezin vloog over de kop en kwam ondersteboven in een berm terecht. Alle drie gezinsleden overleden ter plekke. De verdachte werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens het OM is uit politieonderzoek gebleken dat hij driemaal de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken had. Hij zou met minimaal 134 en maximaal 170 kilometer per uur door rood zijn gereden. "Hij heeft zijn auto als wapen gebruikt", zegt de Officier van Justitie. "Het gezin had geen schijn van kans. Ze hadden niks kunnen doen om dit te voorkomen."

Het aantal doden bij verkeersongelukken waarbij alcohol of drugs in het spel is, neemt de laatste jaren flink toe. Dit type misdrijf wordt ook steeds zwaarder bestraft.

Geen herinnering

Suraj A. zegt zich niets van het ongeluk te kunnen herinneren. Hij was, naar eigen zeggen, op bezoek geweest bij zijn oma, waar hij niet had gedronken. Alles daarna kan hij zich "niet herinneren". Hij zegt niet te weten hoe de alcohol in zijn bloed terecht is gekomen en niet te weten hoe het kan dat hij op die plek in de auto zat. "Erken het", zeggen nabestaanden in de zaal. "Dat is het begin."

Als gevolg van zijn ernstige verwondingen en de operaties die hij moest ondergaan, is het pas de eerste keer dat Suraj A. in de rechtszaal verschijnt. Hij moest opnieuw leren lopen en zegt sinds het ongeluk in een staat van fysieke en mentale pijn te verkeren. "Ik worstel met de gedachte dat er een verschrikkelijk ongeluk is gebeurd. Hoe kan het dat ik daarbij betrokken ben geraakt? Dat er drie mensen zijn overleden vind ik echt verschrikkelijk."

De nabestaanden en het OM beschrijven het gedrag in de rechtszaak van Suraj A. als berekenend en niet-gemeend. "Hij is vooral bezig met zichzelf en herleidt elke vraag naar hoe zielig hij is", vertellen vriendinnen van het gezin na afloop aan de NOS. Ze geloven niet dat hij zich niks herinnert.

"Nooit meer kibbelen"

Het valt de nabestaanden zwaar. Meerdere mensen hebben psychologische hulp gezocht. Emotioneel maar rustig vertellen familieleden van zowel Rinold als Michelangela hoe ze zich voelen. "We waren vier handen op één buik", zegt de oudere zus van Rinold tussen de tranen door. "Het was wij twee tegen de wereld. Nu kunnen we nooit meer kibbelen, streken leveren, thuiskomen, kinderen laten schrikken of lachen."

Verschillende familieleden dragen een T-shirt met op de achterkant "onder invloed rijden is geen ongeluk" en op de voorkant foto's van de drie slachtoffers. "They deserve justice", staat erop. Ze delen buttons uit met het gezicht van de drie.