VVV-doelman Van Crooy over Onana's omhelzing: 'Was zijn actie wel oprecht?'

Inmiddels weet Van Crooy niet meer zo goed wat hij ervan moet denken. In gesprek met Langs de Lijn vertelde de VVV-doelman zondag dat het gebaar van Onana hem gemengde gevoelens bezorgt. "Ja, als je hoort dat hij eigenlijk een penalty tegen mij had willen nemen, dan denk je wel: was zijn actie wel oprecht?"

Dat Van Crooy zijn telefoon opnam voor een interview over de dertien doelpunten die hij zaterdagavond om de oren kreeg, is wél sportief. "Ik zeg niet dat ik er zin in heb, maar als je profvoetballer bent, hoort het er af en toe gewoon bij."

'Je voelt niks, dat is het erge'

Over de wedstrijd tegen Ajax kon Van Crooy kort zijn: "Het is niet te beschrijven. Je voelt niet echt iets, dat is het erge, denk ik. Je bent mentaal stuk, je wilt weg. Iedereen bedoelt het goed, maar je zit niet op medelijden te wachten."

Toch hield Van Crooy nog wel tien doelpogingen van Ajax tegen. Een cijfer wilde hij zichzelf niet geven, daarvoor was het ellendige gevoel nog te vers. "Dat laat ik aan de kenners over. Ik heb de wedstrijd ook niet teruggezien."