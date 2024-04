Twee jaar cel voor ophangen handgranaat aan hek van festival in Purmerend

Een man uit de gemeente Edam-Volendam is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, voor het plaatsen van een handgranaat aan het hek van een festivalterrein in Purmerend, vorig jaar zomer.

De hulpdiensten werden in de nacht 14 op 15 juli gealarmeerd over een explosief vlakbij het Electronic Picnic Festival. De handgranaat was aan het hek van het festivalterrein vastgemaakt met een tie-wrap.

De Explosieven Opruimingsdienst haalde de granaat weg, het festivalterrein hoefde niet te worden ontruimd. Vrij snel daarna werd de 26-jarige man aangehouden in zijn woning.

'Drugspsychose'

Volgens de rechtbank heeft hij met zijn handelen een levensgevaarlijke situatie gecreëerd. "Wanneer iemand de handgranaat zou verwijderen door aan de handgranaat te trekken, zou de veiligheidspin met de trekring achterblijven aan de tie-wrap, waardoor de granaat tot ontploffing zou zijn gekomen."

De rechtbank weegt mee dat de man de ernst van zijn handelen inziet, maar denkt ook dat hij geen volledige openheid van zaken heeft gegeven. Zo wordt volgens de rechtbank niet helemaal duidelijk hoe hij aan een granaat was gekomen en waarom hij het explosief had opgehangen.

De advocaat van de man had aangegeven dat zijn cliënt destijds in een drugspsychose zat, meldt de regionale omroep NH. Vanwege zijn waandenkbeelden zou hij niet hebben gewild dat het festival doorging. Dat dacht hij te kunnen bereiken door het plaatsen van de handgranaat, aldus de advocaat. Naast de celstraf krijgt de man een proeftijd van twee jaar.