Dordrecht begonnen met uitzetten derdelanders

Dordrecht is begonnen met het uitzetten van zogenoemde derdelanders uit de opvang voor Oekraïners. Volgens de gemeente hebben negentig mensen het bericht gekregen om de opvanglocatie "uit eigen beweging" verlaten. Als ze dat niet doen volgt dwang door de politie.

Een woordvoerder van de gemeente Dordrecht laat weten dat vandaag acht derdelanders de opvang hebben verlaten. Er wordt verwacht dat over tien dagen alle derdelanders uit de opvang zijn vertrokken.

Het is niet bekend waar de derdelanders die de opvang nu hebben verlaten, heen zijn gegaan. Het kabinet wil dat ze teruggaan naar hun land van herkomst om daar het einde van de oorlog af te wachten.

Derdelanders zijn mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht voor de oorlog en daar ook woonden, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben. Het is in Nederland een groep van zo'n 2500 mensen. Tot nu toe hadden ze dezelfde rechten als Oekraïense vluchtelingen, maar hun recht op opvang vervalt vandaag.

Tientallen rechtszaken

Tientallen derdelanders hebben hun uitzetting bij de rechter aangevochten. Sommige rechtbanken vonnisten dat de vluchtelingen inderdaad de opvang uit moeten, maar volgens andere rechtbanken mogen ze net zo lang blijven als Oekraïense vluchtelingen.

Door die onduidelijkheid besloot een aantal Nederlandse gemeenten met de uitzetting te wachten op een brief van staatssecretaris Eric van der Burg van asiel. Die brief wordt later vandaag verwacht.

Gemeenten zijn niet verplicht op de brief te wachten en daarom zijn Dordrecht, Zwijndrecht en Meppel al wel begonnen met de uitzetting van derdelanders. In Zwijndrecht gaat het om zes mensen en in Meppel om 1 persoon.