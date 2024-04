Coronadashboard uit de lucht, was 'nuttig en belangrijk instrument'

Er is vandaag een einde gekomen aan het coronadashboard, de site waarop allerlei gegevens over het coronavirus in één oogopslag te zien waren. De website werd in de zomer van 2020 gelanceerd en werd gedurende de pandemie gestaag uitgebreid.

In het begin werden alleen het positief geteste mensen gemeld en het aantal ziekenhuisopnames, later kwamen er ook cijfers op het dashboard over onder meer het aantal vaccinaties en de meest voorkomende virusvariant. Ook bevatte het coronadashboard het risiconiveau, dat aangaf hoe snel het virus zich verspreidde. Later werd dit vervangen door de 'coronathermometer',

Inmiddels ligt de coronapandemie alweer ver achter ons en dus is het dashboard niet meer nodig. Er kijken steeds minder mensen op het dashboard en er zijn ook steeds minder gegevens te delen.