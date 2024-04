Brand in nachtclub Istanbul eist zeker 29 levens

Bij een brand in een nachtclub in Istanbul zijn zeker 29 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale media. Er zijn minstens acht mensen gewond geraakt, van wie er zeven met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Het vuur is inmiddels geblust. De nachtclub was gesloten vanwege renovatiewerkzaamheden. De club bevindt zich op de begane grond van een woongebouw van zestien verdiepingen in de wijk Besiktas, aan de Europese kant van de stad. Volgens de gouverneur van Istanbul waren de slachtoffers vermoedelijk in het gebouw vanwege de renovatiewerkzaamheden.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De autoriteiten hebben vijf mensen aangehouden, waaronder managers van de club en één persoon die verantwoordelijk is voor de renovaties.