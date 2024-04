Clubliefde of verboden handeling: kocht directeur Kroes de aandelen Ajax met voorkennis?

Handel met voorkennis: om die reden zet Ajax algemeen directeur Alex Kroes op straat. Maar hoe terecht is dat?

Vlak voordat in augustus 2023 bekend werd dat hij directeur werd, kocht Kroes aandelen van de profclub. Zelf zegt hij dat hij de aankoop heeft gemeld. In dat geval moet Ajax uitleggen waarom de nieuwe directeur niet werd behoed voor zijn actie, zegt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die opkomt voor de belangen van aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven.

Het belangrijkste kenmerk van handel met voorkennis is dat iemand aandelen van een beursgenoteerd bedrijf koopt of verkoopt, terwijl hij of zij kennis heeft van nog niet openbare, koersgevoelige informatie. Of de geschorste Ajax-directeur heeft gehandeld met voorkennis, moet volgens VEB-voorzitter Gerben Everts de Autoriteit Financiële Markten (AFM) beoordelen. Daar werkte Everts voorheen als toezichthouder en hield hij zich bezig met voorkenniszaken bij beursgenoteerde bedrijven.

Wel noemt Everts de aankoop "dom" en "onfortuinlijk". Ook denkt hij dat informatie over een nieuwe directeur bij een beursgenoteerd bedrijf al snel als koersgevoelig wordt beschouwd. "Het is niet evident, maar het wordt al wel snel zo beschouwd. Zeker bij een bedrijf als Ajax is de directeur iemand die ook de richting van een bedrijf verandert."

'Niet nog even scoren'

Zelf geeft Alex Kroes aan dat hij met de aankoop vertrouwen in Ajax wilde tonen. "Skin in the game", schreef Kroes in een verklaring op LinkedIn. Het is inderdaad niet ongebruikelijk dat een directeur aandelen koopt om te laten zien dat hij of zij vertrouwen heeft. VEB-voorzitter Gerben Everts: "Vaak vinden we dit als aandeelhouder juist gewenst."

Vooralsnog gaat de VEB dan ook uit van de goede intenties. "Ik geloof wel dat Kroes niet heeft gedacht dat hij nog even wilde scoren." Everts benadrukt dat deze intentie niet betekent dat er ook juist gehandeld is.

Ajax moet goed naar zichzelf in de spiegel kijken, zegt Everts. "Als, zoals Kroes zegt, Ajax heeft geweten van de aandelenkoop, mag je wel vragen stellen bij de interne organisatie. Dan had de Raad van Commissarissen hem moeten behoeden." De VEB gaat hierover vragen stellen op de aandeelhoudersvergadering van Ajax.

AFM

De AFM doet vooralsnog geen uitspraak over de kwestie en verwijst naar haar geheimhoudingsplicht. Als er inderdaad sprake is van handelen met voorkennis kan de AFM verschillende stappen zetten. Dat kan variëren van een vermanend gesprek tot het doorsturen van de zaak naar het OM.