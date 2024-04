Babboe haalt nog meer bakfietsen terug, eigenaren krijgen nieuwe

Fietsproducent Babboe roept opnieuw een groot aantal bakfietsen terug. In alle landen waar de fiets wordt verkocht, zijn het er nu in totaal 22.000. Eigenaren van modellen van minder dan vijf jaar oud krijgen een nieuwe. Nederland en Duitsland zijn als eerste aan de beurt, vanaf midden april.

De verkoop van bakfietsen werd op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) half februari gestaakt omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Er waren honderden klachten binnengekomen over frames die doormidden braken tijdens het fietsen.

Daarna werd een terugroepactie gestart voor een kleine 10.000 bakfietsen van vier modellen en werd geadviseerd ook de andere twaalf modellen voorlopig niet te gebruiken.

Volgens de producent is het onderzoek bijna afgerond en kan het grootste deel van de fietsen na controle en reparatie weer de weg op. Daarvoor komt een monteur bij de klant langs. Ook mag Babboe de verkoop hervatten, laat het bedrijf op de website weten. Eigenaren hebben bericht gekregen over de compensatieregeling. De compensatie is afhankelijk van het model en de leeftijd van de bakfiets.

Overbelasting

Vorige week werd bekend dat de NVWA een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar de bakfietsenfabrikant. De toezichthouder zegt aanwijzingen te hebben dat de fabrikant informatie voor controleurs heeft achtergehouden.

Oud-medewerkers zouden bij inspecties kapotte frames in bestelbusjes hebben verstopt. Klanten die belden met klachten over kapotte frames kregen te horen dat dat kwam door overbelasting.

Babboe zegt in een reactie dat het bedrijf meewerkt aan het onderzoek. "Als de signalen die in de media worden gemeld waar zijn, keuren wij deze ten zeerste af en distantiëren wij ons ervan", staat op de website.