19-jarige man aangehouden om voorbereiding terroristisch misdrijf

Een 19-jarige Rotterdammer is vorige week aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De man kwam in beeld door een bericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Hij is in zijn huis aangehouden, waarna het pand ook werd doorzocht. Wapens of explosieven werden niet aangetroffen in het huis, wel zijn er verschillende gegevensdragers in beslag genomen. Dat kunnen bijvoorbeeld telefoons of computers zijn.

De verdachte zit in volledige beperking vast, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Een rechter-commissaris heeft het voorarrest van de man vrijdag met twee weken verlengd.