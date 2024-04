De wereldbekerwedstrijden zeilen die van 26 mei tot en met 2 juni bij Almere gehouden zouden worden, gaan niet door.

De organisatie van de Allianz Regatta heeft te weinig inschrijvingen gekregen voor de tien olympische disciplines. Volgens de organisatie is de volle agenda als gevolg van de kortere olympische cyclus van drie jaar daar debet aan. De Spelen in Tokio waren door de coronapandemie immers in 2021 in plaats van 2020.

In 2025 zal het zeilevenement in Almere wel weer gehouden worden