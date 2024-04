Oranje-nieuwelingen Hendriks en Nijstad dromen verder: 'Wil ooit vroedvrouw worden'

En dan sprinten beide speelsters snel richting grasmat, waar de training op ze wacht. "Eerst maar even voetballen", lacht Nijstad.

Plek bovenaan

Na het tweeluik tegen Italië en Noorwegen wachten op 31 mei en 4 juni de volgende wedstrijden in de EK-kwalificatie. Dan is Finland twee keer de tegenstander. De poulefase wordt in juli afgesloten tegen Italië (12 juli) en Noorwegen (16 juli).

Jonker moet proberen met Oranje in de poule met Italië, Noorwegen en Finland bij de eerste twee te eindigen. Die landen gaan rechtstreeks naar het EK. De nummers drie en vier in de poule spelen in het najaar nog play-offs om een ticket.