Politie jaagt 80 jongeren weg bij pizzeria Staphorst vanwege ruzie

De politie heeft gisterenavond een groep van zo'n tachtig jongeren weggejaagd bij een pizzeria in Staphorst. Daarbij zijn wapenstokken en politiehonden ingezet. De groep had het waarschijnlijk gemunt op iemand in het restaurant, zegt de politie.

Aanleiding is vermoedelijk een mishandeling van een jongen uit het dorp van afgelopen weekend. Beelden van die mishandeling zijn online gedeeld. De politie denkt dat de menigte het gisterenavond aan de stok kreeg met de verspreider van die beelden, die in de pizzeria zou hebben gezeten.

Toen deze door de politie uit het restaurant werd gehaald, werd er geduwd en getrokken. Agenten hebben hun wapenstok moeten gebruiken om de jongeren op afstand te houden, aldus een woordvoerder tegen de regionale omroep Oost. Het ging om jongeren tussen de 16 en 26 jaar.

Flauwgevallen

Vanwege de commotie viel een van de jongeren flauw. "Daar probeerden collega's ruimte voor te creëren, maar daar werd ook wat van gevonden. Ook daarbij zijn tikken gegeven", aldus een woordvoerder tegen de omroep.

Er is niemand aangehouden. Ook is er geen aangifte gedaan.