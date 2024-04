Gijzeling in gevangenis Heerhugowaard na enkele uren voorbij

In de gevangenis van Heerhugowaard heeft een gevangene twee medegevangenen enige uren gegijzeld. De gijzeling gebeurde in een gezamenlijke ruimte van het pand, zo meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen. Niemand raakte gewond en de dader is aangehouden.

Volgens de woordvoerder van het gevangeniswezen is er geen geweld gebruikt bij het beëindigen van de gijzeling. Een intern bijstandsteam van de DJI was samen met de politie aanwezig. Over een motief voor de actie is niets bekend.

Hoe het kon dat een gevangene twee medegevangenen gegijzeld hield, is niet duidelijk.