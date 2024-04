In de gevangenis van Heerhugowaard houdt een gevangene twee medegevangenen gegijzeld. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen. De gijzeling is in een gezamenlijke ruimte.

Volgens de woordvoerder van het gevangeniswezen is er geen sprake van een gewelddadige situatie. Een zogeheten intern bijstandsteam van de DJI is samen met de politie aanwezig. Zij proberen de situatie onder controle te krijgen.

Hoe het kan dat een gevangene twee medegevangenen gegijzeld houdt, is niet bekend.