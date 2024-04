Twee jaar cel voor verdachte van explosie bij loodgieter Vlaardingen

Een 27-jarige Rotterdammer is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk, vanwege zijn betrokkenheid bij het veroorzaken van een explosie bij het huis van een Vlaardingse loodgieter. De man was de chauffeur van iemand anders die het explosief plaatste. Naast de celstraf is de man ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 26.000 euro.

Het Openbaar Ministerie had tegen hem 2,5 jaar cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dat de rechter een lagere straf oplegt dan was geëist, komt omdat de verdachte niet het explosief plaatste.

Daarnaast speelde in de strafmaat mee dat hij niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld en dat hij zijn leven voor het overige goed op de rit heeft. De rechter noemde het daardoor "des te onbegrijpelijker waarom de verdachte deze afslag in zijn leven heeft genomen".

Regelmatig doelwit van explosies

De Rotterdammer werd vorig jaar december aangehouden, kort na een explosie bij het huis van de loodgieter die regelmatig het doelwit is van explosies. Een getuige had het kenteken opgeschreven van een auto die wegreed bij de woning van de loodgieter. Het bleek de auto van de moeder van de verdachte.

Sinds april vorig jaar waren er elf aanslagen met zwaar vuurwerk op de loodgieter: bij zijn bedrijfspand, zijn bedrijfsauto's en zijn woning. Over een motief is niets bekend. De politie heeft zes verdachten opgepakt.

Sinds afgelopen zaterdag geldt voor de loodgieter een gebiedsverbod. Hij mag niet meer in de wijk komen waar in de nacht van vrijdag op zaterdag brand werd gesticht in een huis dat op naam van zijn moeder staat. Ook mag hij niet meer bij zijn eigen huis komen.