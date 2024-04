Tbs'er Pompekliniek Nijmegen overleden aan gevolgen brandstichting

Een tbs'er die vorige week brand stichtte in zijn kamer in de Nijmeegse Pompekliniek is gisteravond in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen. Dat meldt de kliniek op de eigen website.

De patiënt liep zware ademhalingsproblemen op, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht. De kamer raakte maar beperkt beschadigd. Volgens De Telegraaf zat hij pas één dag in de kliniek.

Ook in 2015 en 2020 raakte een patiënt in de Pompekliniek gewond door brandstichting in zijn cel. De laatste tijd was de kliniek ook negatief in het nieuws door ontsnappingen. In november 2022 en in mei 2023 namen cliënten de benen tijdens begeleid verlof.

En in juni 2022 ontsnapten de tbs'ers Sherwin W. en Luciano D. uit de kliniek met hulp van buiten. Ze klommen over drie hekken, terwijl een handlanger met een slijptol een gat in het buitenhek maakte. D. werd na ruim een week aangehouden, W. werd pas na ruim een halfjaar opgepakt. De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde in juni 2023 na onderzoek dat de kliniek de beveiliging niet op orde had.