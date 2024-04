Nouri 27 jaar: 'Hij is bij bewustzijn, veel mensen denken dat hij in coma ligt'

Abdelhak Nouri is vandaag 27 jaar geworden. Zijn leven en dat van zijn familie veranderde voorgoed toen hij in 2017 ernstig hersenletsel opliep bij een hartstilstand.

Nouri's broer Abderrahim was gisteren aanwezig bij de Futsal Cup van de KNVB en gaf aan de NOS een korte update over de situatie van Adelhak. "Veel mensen denken nog steeds dat hij in coma ligt, maar dat is niet het geval: hij is bij bewustzijn. Hij is niet de oude, maar we zijn erg blij dat hij onder ons is."

Tijdens een oefenwedstrijd van Ajax op trainingskamp in Oostenrijk zakte de jonge Nouri in elkaar. Later bleek dat er op medisch gebied fouten waren gemaakt. De familie Nouri en hun Nouri Foundation spannen zich tegenwoordig in om dat in de toekomst te voorkomen in vergelijkbare gevallen.

Ajax plaatste vandaag een bericht op social media met de tekst "Lieve Abdelhak, 27 jaar. Vandaag maken we een hartje voor jou".