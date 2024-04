Hockeygrootheden De Goede en Van Geffen niet in olympische selectie

Hockeysters Eva Drummond-De Goede en Margot van Geffen maken niet langer deel uit van het Nederlands elftal. Dat kregen ze te horen van bondscoach Paul van Ass, die de trainingsgroep voor de FIH Pro League en de Olympische Spelen in Parijs vandaag bekendmaakte.

De twee speelsters hebben een rijk verleden in Oranje. Drummond-De Goede (266 interlands) en Van Geffen (265 interlands) zijn goed voor een karrenvracht aan wedstrijden in het Nederlands elftal, waarmee ze onder meer drie wereldtitels en twee gouden olympische medailles wonnen. Alleen Minke Smabers (312) speelde vaker voor Oranje.

Op de Olympische Spelen van 2008 in Peking won Drummond-De Goede ook al goud met Oranje. Zij werd in 2018 en 2019 uitgeroepen tot beste speelster ter wereld.

Drummond-De Goede kreeg in oktober 2023 nog de kans om de bondscoach te overtuigen bij Oranje, maar is hier dus niet in geslaagd. Van Geffen ging in augustus nog mee naar het Europees Kampioenschap.