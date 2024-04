Verdachte gijzelnemer Ede kreeg cel en verplichte behandeling

De man die wordt verdacht van de gijzeling in Ede kreeg vorig jaar vier maanden cel voor een doodsbedreiging. Het grootste deel van deze straf was voorwaardelijk. Ook moest hij zich verplicht laten behandelen.

De rechtbank Gelderland veroordeelde de 28-jarige man in december vorig jaar tot 120 dagen cel, waarvan 103 dagen voorwaardelijk. Daarnaast stelde de rechtbank twee bijzondere voorwaarden: de man moest hij zich melden bij de reclassering en zich laten behandelen door een psychiatrische kliniek.

De doodsbedreiging vond maart vorig jaar plaats. Uit het vonnis van de zaak blijkt niet wat er precies gebeurd is.

Voorgeleid

Vanmiddag moet de verdachte gijzelnemer opnieuw voor de rechter verschijnen. Dan wordt hij voorgeleid bij de rechter-commissaris, die beslist of zijn voorarrest met veertien dagen wordt verlengd.

Hij werd zaterdagmiddag aangehouden door de politie, nadat hij vier medewerkers van een café in Ede urenlang had gegijzeld. Waarom is nog onduidelijk. Zij kenden de verdachte niet, liet de eigenaar van het café afgelopen weekend weten.

De gijzelingsactie in Ede duurde van 05.00 tot 12.30 uur. De vier gegijzelden - een van de eigenaren van het café en drie medewerkers - kwamen ongedeerd vrij.