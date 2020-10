Verdronken dorpen teruggevonden in Noordoostpolder

Op kaarten van de Noordoostpolder was al te zien dat allerlei archeologische vondsten in het gebied lagen. Men ging ervan uit dat die voorwerpen van schepen waren gevallen.

Lange tijd werd gedacht dat Urk en Schokland de enige twee nederzettingen waren die in de late Middeleeuwen in het noordoostelijke deel van het Zuiderzeegebied lagen. Maar maritiem archeoloog Yftinus van Popta van de Rijksuniversiteit Groningen ontdekte nog vier verdronken dorpen in het gebied. Donderdag hoopt hij op zijn onderzoek te promoveren, meldt Omroep Flevoland .

De Zuiderzee was een binnenzee in het noordelijk deel van Nederland. De zee bestond sinds het begin van de late Middeleeuwen. Met de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 werd de Zuiderzee opgesplitst in twee afzonderlijke wateren; het IJsselmeer (waarvan later ook het Markermeer werd afgesplitst) en de Waddenzee. Er zijn ook delen van de Zuiderzee drooggemalen; dat is nu Flevoland.

Die conclusie was voor hem reden om op de plek van het verdronken dorp Fenehuysen II te graven. En ook daar vond hij opnieuw bakstenen, botten en aardewerk. Uiteindelijk was er volgens hem genoeg bewijs om vast te stellen dat er op die plekken vroeger nederzettingen waren.

Het gevonden aardewerk in de Noordoostpolder komt hoofdzakelijk uit de late Middeleeuwen. Uit het onderzoek blijkt dat de eerste bewoners al in de tiende en elfde eeuw in het gebied woonden. Zij begonnen met ontginnen en het land klaarmaken voor landbouw.

Dankzij het werk van Van Popta kan er vervolgonderzoek worden gedaan. "We hebben er eigenlijk voor gezorgd dat er niet meer gegraven mag worden in het gebied. Boeren mogen nog wel ploegen tot 30 centimeter diep, maar voordat ze bijvoorbeeld een nieuwe schuur mogen neerzetten, moet er eerst onderzoek gedaan worden. Het is nu beschermd gebied. Ik wil volgend jaar kijken of we wat meer gericht onderzoek naar de verdronken dorpen kunnen doen."

Van Popta is blij met de uitkomst van het onderzoek. "We hebben een nieuw stukje Nederland ontdekt en zichtbaar gemaakt, waar echt mensen hebben geleefd. Ik was ervan overtuigd, maar dan moet je nog bewijzen dat het zo is. Het is heel fijn dat je vijf jaar niet voor niks hebt gewerkt."