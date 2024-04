Japanse keizerlijke familie voor het eerst op sociale media, 'verlate, maar logische zet'

De Japanse keizerlijke familie heeft een account op Instagram in het leven geroepen. Het is voor het eerst dat het Japanse hof via sociale media te volgen is.

Sinds gisteren zijn officiële bezoeken en andere activiteiten van keizer Nahurito en diens vrouw Masako te volgen op het platform. De keizerlijke familie hoopt daarmee meer jongeren te bereiken. Voorheen werd informatie alleen gedeeld via de eigen website, die niet bepaald met de tijd is meegegaan.

Het account heeft in nog geen twee dagen tijd al meer dan een half miljoen volgers gekregen. Vooralsnog worden er alleen foto's en video's gedeeld van publieke activiteiten van eerder dit jaar, zoals een bezoek aan een museum, het bijwonen van een ceremonie en een toespraak van de keizer.