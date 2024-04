Aanvallen in Russische regio Tatarstan, mogelijk dronefabriek geraakt

In de Russische regio Tatarstan, zo'n 900 kilometer ten oosten van Moskou, zijn meerdere aanvallen gepleegd. Westerse persbureau zeggen op basis van Oekraïense veiligheidsbronnen dat de aanvallen door Oekraïne zijn uitgevoerd.

Bij de stad Jelaboega zou een fabriek zijn geraakt waar onbemande Shahed-drones worden gemaakt. Russische media spreken niet van een aanval op een dronefabriek, maar schrijven wel over ten minste zeven gewonden bij een aanval op een slaapzaal in een industrieel gebied ten noorden van de stad Jelaboega. The Washington Post schreef afgelopen jaar dat daar drones worden gemaakt.

In de stad Nizjnekamsk is de op twee naar grootste olieraffinaderij van Rusland getroffen. Bij de Taneko-raffinaderij brak volgens het Russische staatspersbureau RIA brand uit, die snel was geblust. De productie is niet verstoord, stelt RIA. De raffinaderij produceert ongeveer 360.000 vaten olie per dag. Niemand zou gewond zijn geraakt.