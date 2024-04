Vanavond op tv: Wel of geen politici betaald door Moskou? • De toekomst van Oekraïne • Te weinig ruimte voor Defensie?

Wel of geen politici betaald door Moskou?

De Tweede Kamer debatteert vandaag over mogelijke betrokkenheid van Nederlandse politici bij het propaganderen van Russische standpunten in ruil voor geld. Bij monde van PVV-leider Geert Wilders is om opheldering gevraagd aan het kabinet. In de Russische desinformatiecampagne die is blootgelegd door Tsjechië speelde nieuwssite Voice of Europe een sleutelrol. Een brief van minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken aan de Kamer gaat niet in op namen. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag met Arjan Noorlander.