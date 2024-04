'1 op de 3 vluchten Schiphol levert Nederland nauwelijks iets op'

Zo'n 30 procent van de vluchten op Schiphol kan worden geschrapt zonder dat de economie veel schade oploopt. Dat zeggen twee onderzoekers in een nieuwe studie in opdracht van Natuur & Milieu.

Onderzoekers Eric Pels van de VU Amsterdam en Paul Peeters van Breda University of Applied Sciences keken welke vluchten op Schiphol het minst opbrengen en de meeste milieukosten hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vluchten waar veel transferpassagiers mee reizen. Die stappen op Schiphol over op een andere vlucht en geven in Nederland hooguit geld uit aan eten, drinken en souveniers.

"Dat is tientjeswerk", zegt Paul Peeters in het NOS Radio 1 Journaal. "Voor het verdienmodel van KLM zijn deze vluchten heel belangrijk, maar het belang voor de Nederlandse economie is veel kleiner."

Wel is Schiphol van belang voor het vestigingsklimaat, "maar dat is relevant voor een beperkt aantal sectoren".

Dichtbevolkt

Krimp van Schiphol is een actueel thema. Het kabinet wil al langer minder vluchten vanaf de luchthaven en omwonenden wonnen onlangs een rechtszaak waardoor krimp onvermijdelijk lijkt.

"De overheid is begonnen met beleid om Schiphol te laten groeien toen de luchthaven nog een stuk kleiner was. Als je alsmaar doorgroeit, leveren extra vluchten steeds minder extra's op. In die situatie zitten we nu. Tegelijk ligt Schiphol in een ontzettend dichtbevolkt gebied en hebben veel mensen er last van."

Het kabinet is van plan het aantal vluchten op Schiphol met zo'n 10 procent te laten krimpen, naar maximaal 452.500 per jaar. Een voorstel ligt momenteel bij de Europese Commissie ter goedkeuring.