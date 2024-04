Kroes accepteert schorsing door Ajax niet: 'Nooit geheim van aandelen gemaakt'

Alex Kroes legt zich niet neer bij de beslissing van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax om hem te schorsen als algemeen directeur voor het kopen van aandelen in de club en stapt naar de Autoriteit Financiële Markten voor een onafhankelijk oordeel.

"Van het feit dat ik dit aandelenpakket heb, heb ik nooit een geheim gemaakt", meldt Kroes in een verklaring.

Op korte termijn komt er een aandeelhoudersvergadering bij Ajax om een besluit te nemen over zijn voorgenomen ontslag.

Kroes kocht een week voor zijn aanstelling clubaandelen en zou daarmee volgens Ajax hebben gehandeld met voorkennis, een strafbaar delict.

'Ieder aandeel Ajax zelf gekocht'

Kroes erkent Ajax-aandelen te hebben gekocht in de maanden voor zijn aanstelling als algemeen directeur. "Onder meer is gevraagd of ik deze aandelen als tekengeld van Ajax had gekregen of zelf heb gekocht. Dat laatste is het geval. Ieder aandeel Ajax heb ik zelf gekocht."

In totaal zegt Kroes 42.000 aandelen te hebben gekocht, verspreid over meerdere maanden. "Op 31 december 2022 had ik reeds 20.000 stuks. Een ander deel heb ik bijgekocht in de maanden april, mei en juni van 2023. Het laatste deel (ca 17.500 stuks) heb ik op 26 juli 2023, kort voor mijn aanstelling op 2 augustus 2023, aangeschaft."

Kroes handelde naar eigen zeggen met de intentie om Ajax er beter van te maken. "Het leek mij een positief signaal om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen. Ik geloof erin dat je vertrouwen uitstraalt naar je medeaandeelhouders en stakeholders als je zelf aandelen koopt en daarmee ook zelf financieel risico loopt. 'Skin in the game', zoals dat heet."