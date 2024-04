SGP tekent intenationale verklaring tegen draagmoederschap

Twee SGP-politici gaan deze week naar Rome om een internationale verklaring tegen draagmoederschap te ondertekenen. Ze vinden draagmoederschap een "inhumane praktijk", die indruist tegen de belangen van "kwetsbare kinderen en vrouwen".

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen en Tweede Kamerlid Diederik van Dijk zeggen op de SGP-website draagmoederschap "absoluut niet okë" te vinden. "Kleine baby'tjes worden bij hun moeder weggehaald en vrouwen worden uitgebuit en gereduceerd tot baarmoeders."

De twee zullen zich in Rome als "eerste Nederlandse politici" de zogeheten Casablanca-verklaring ondertekenen, die vorig jaar in Marokko werd opgesteld en waar honderd handtekeningen onder staan. Ze roepen collega's op om zich ook uit te spreken.

Volgens Ruissen en Van Dijk stuit de praktijk van draagmoederschap veel mensen tegen de borst, maar durven zij er niets over te te zeggen. "Uit angst voor de felle lobby uit onder meer de lhbti-hoek gedogen we veel stille ellende", stellen zij.

Wetsvoorstel

In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel van het huidige kabinet om draagmoederschap beter te regelen. Daarin staat onder meer dat de rechter al voor de draagmoeder zwanger is, kan beslissen dat de wensouders meteen de wettelijke ouders van het kind worden.

Verder mogen wensouders in het voorstel een oproep voor een draagmoeder plaatsen. Dat is tot nu toe verboden. De twee 'partijen' moeten in bijzijn van hun advocaten een overeenkomst afsluiten en de draagmoeder kan een maximale onkostenvergoeding krijgen.

In 2019 baarde de SGP opzien door een andere internationale verklaring te ondertekenen. Dat was de Nashville-verklaring, die een sterke anti-lhbti-toon had.