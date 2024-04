Fietsers en automobilisten gamen en vergaderen steeds vaker onderweg

Fietsers, automobilisten en voetgangers pakken steeds vaker hun telefoon erbij onderweg. Vooral bij volwassenen is sprake van een toename. Het percentage volwassen weggebruikers dat weleens een telefoon gebruikt, steeg van 66,1 in 2017 naar 74,9 in 2023.

Dat blijkt uit een rapport van de SWOV, het wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Dat onderzoekt eens in de twee jaar met online vragenlijsten het mobiel telefoongebruik in het verkeer, in opdracht van de verzekeraar Interpolis.

De onderzoekers keken naar verschillende handelingen in het verkeer bij volwassenen. Zij ontdekten dat weggebruikers onderweg meer gamen dan zes jaar geleden. Het percentage volwassenen dat weleens gamet op de fiets steeg van 4,3 procent in 2017 naar 13 procent afgelopen jaar, bij automobilisten steeg dit van 3,3 procent naar 11,4 procent.

Ook maken volwassen weggebruikers meer foto's en video's dan in 2017. Bij de fietsers deed 28,5 procent dit in 2017, afgelopen jaar was dat zo'n 10 procent meer. Bij de automobilisten nam dit aandeel toe van 15,3 procent in 2017 naar 24,9 procent in 2023. Daarnaast wordt er sinds de coronacrisis vaker online vergaderd in het verkeer, zeggen de onderzoekers. Andere activiteiten achter het stuur of op de fiets zijn bellen, berichten sturen, berichten lezen, navigatie instellen en muziek opzetten.

Weinig boetes

De meerderheid van de respondenten in het onderzoek laat weten dat zij hun telefoongebruik in het verkeer geen probleem vinden. Zowel volwassenen als jongeren zeggen dat ze denken dat zij hun telefoon veilig kunnen gebruiken, of dat ze hun telefoon bijna niet gebruiken.

Ook krijgen weinig respondenten naar eigen zeggen te maken met een boete of ongeval als gevolg van telefoongebruik van het verkeer. Mogelijk komt dit doordat ze langzamer rijden met hun telefoon, of deze alleen gebruiken op plekken waar ze de verkeerssituatie minder risicovol vinden.

Sinds 1 juli 2019 is het verboden om een telefoon vast te houden op de fiets. De boete hiervoor was aanvankelijk 95 euro, nu is die 160 euro. Automobilisten moeten 420 euro betalen als ze betrapt worden met een telefoon in de hand.