Verdachte (12) aangehouden voor schietpartij met drie gewonden Finse school

In de Finse stad Vantaa, ten noorden van hoofdstad Helsinki, is een schietincident geweest op een school. Daarbij zijn zeker drie gewonden gevallen. Volgens de politie zijn alle gewonden 12 jaar oud. Hoe ze eraan toe is niet bekend.

De politie zegt niet lang na de schietpartij een 12-jarige verdachte te hebben aangehouden. Omstanders werd verzocht weg te blijven uit de omgeving en binnen te blijven. Inmiddels is alle dreiging rond de school voorbij.

Het incident was rond 09.00 uur lokale tijd. De school biedt ruimte aan zo'n 800 leerlingen. Er wordt les gegeven aan kinderen van 7 tot en met 17. Ook heeft de school ongeveer 90 medewerkers.