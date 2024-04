Dode (12) door schietpartij bij Finse school, verdachte van 12 opgepakt

In de Finse stad Vantaa, ten noorden van hoofdstad Helsinki, is een 12-jarig kind gedood bij een schietincident op een school. Het kind was bij het schietincident gewond geraakt en is aan zijn verwondingen overleden. Twee andere 12-jarige kinderen raakten ernstig gewond.

De politie heeft niet lang na de schietpartij een 12-jarige verdachte aangehouden die een pistool bij zich had. De vergunning voor dat pistool staat op naam van een familielid van de verdachte.

De verdachte, zelf ook een leerling van de school in Vantaa, heeft volgens de politie bekend. Over het motief is nog niets bekend.

Bij de school verzamelden ouders en ook was er veel belangstelling van de media: