Ajax schorst directeur Kroes voor het kopen van clubaandelen vlak voor benoeming

De raad van commissarissen (rvc) van Ajax heeft besloten om de kersverse algemeen directeur Alex Kroes per direct te schorsen en is voornemens om de samenwerking permanent te beëindigen.

De Amsterdammers laten in een persverklaring weten dat de rvc heeft vernomen dat Kroes een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming op 2 augustus 2023 ruim 17.000 aandelen van Ajax heeft gekocht.

Volgens Ajax, dat juridisch advies inwon, is het daarmee zeer aannemelijk dat Kroes handelde met voorkennis. Dat is strafbaar. Op korte termijn komt er een aandeelhoudersvergadering om een besluit te nemen over het voorgenomen ontslag.

Kroes gaat in beroep tegen schorsing

Niet lang na het persbericht van Ajax kwam Kroes zelf ook met een verklaring. Daarin bevestigt hij Ajax-aandelen te hebben, maar dat de club daar al van op de hoogte was. Hij gaat in beroep tegen zijn schorsing bij de Autoriteit Financiële Markten.

"Het is een aandelenpakket waarvan Ajax ten tijde van het rondkomen van mijn benoeming in augustus 2023 al op de hoogte was. In die periode heb ik uiteraard volledige openheid van zaken gegeven aan de rvc over relevante bezittingen, waaronder 42.500 aandelen in het kapitaal van Ajax."

Kroes laat zelf ook weten dat hij het laatste deel van zijn aandelenpakket een week voor zijn benoeming aanschafte. "Op dat moment was ik nog niet rond met Ajax, maar ik had er door mijn eigen intenties een goed gevoel bij. Het leek mij een positief signaal om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen. Er zit ook zeker geen 'quick win' gedachte achter, ik wilde eerst zorgen dat het weer heel goed zou gaan met Ajax op allerlei vlakken."

Kroes trad officieel op 15 maart in dienst bij Ajax als algemeen directeur. Daarvoor was hij werkzaam bij AZ.