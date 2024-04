Uitbreidingsplannen Defensie stuiten op veel bezwaren: strijd om schaarse grond

Volgens Elanor Boekholt-O'Sullivan, luitenant-generaal bij luchtmacht, is uitbreiding essentieel. "De ruimte die we hebben gevraagd, is de minimale ruimte die we nodig hebben. Als we nu onderdeel worden van een conflict, zijn onze eenheden potentieel onvoldoende getraind om te kunnen doen wat ze moeten doen. Dat lijkt me vrij wezenlijk."

Politiek Den Haag steunt extra investeringen in Defensie, maar provincies, gemeenten, natuurorganisaties en bewonersgroepen hebben bezwaar tegen de plannen. In totaal zijn er ruim 2200 zogenoemde zienswijzen ingediend, oftewel: bezwaren tegen de voorkeurslocaties. Bijna de helft van die bezwaarschriften komt uit Brabant en gaat over de extra ruimte voor de gevechtsvliegtuigen. Ook in Flevoland, Friesland en Groningen zijn ruim 200 zienswijzen ingediend.

Natuurgebieden

Natuur- en milieuorganisaties maken zich onder meer zorgen over de extra plekken die er moeten komen waar helikopters laag mogen vliegen. Yvonne de Hilster, natuurbeheerder in Flevoland, zegt dat die plannen een ramp zouden betekenen voor de vogels in het gebied. "Natuurgebied Schokland, aan het Ketelmeer, is Unesco Werelderfgoed. Daar zijn plannen voor laagvliegen, terwijl dat ook een vogelgebied is met heel veel weidevogels. Wij kunnen dat gewoon niet met elkaar rijmen." De Hilster is bang dat de natuur als eerste het onderspit zal delven wanneer de plannen worden uitgevoerd.

Defensie overweegt een megakazerne te bouwen in Zeewolde. Tot verdriet van boerin Carolien den Brok: