Wekdienst 2/4: Milieudefensie versus Shell • Gijzelnemer Ede voorgeleid

Dit heb je gemist:

In Deir al-Balah, in het midden van de Gazastrook, zijn vijf medewerkers van voedselhulporganisatie World Central Kitchen om het leven gekomen. Het woordvoeringsbureau van de autoriteiten in Gaza, die onder controle staan van terreurorganisatie Hamas, wijzen naar Israël.

Het zou gaan om inwoners van Polen, Australië, het Verenigd Koninkrijk en hun Palestijnse chauffeur. Daarnaast is volgens de Times of Israël is een van de slachtoffers Iers.

Het is nog niet onafhankelijk vastgesteld dat Israël achter de luchtaanval zat. Israël zegt dat een onderzoek is ingesteld.