'Padel-emigranten' Meijer en Richters komen uit Spanje over voor Nederlandse titel

Op de wereldranglijst staan Richters en Meijer rond de 180ste plek. Stap voor stap willen ze omhoog, de top 150 is nu het doel. Trainen en leren met betere spelers moet daarbij helpen.

"Die toppers maken echt heel weinig onnodige fouten en spelen met hoge druk", vertelt Richters. "Als je dat niveau ook haalt, dan komt het op de tactische keuzes aan. Het is voor ons heel hard werken om naar dat niveau toe te groeien."

Saai

Want zie hun verblijf in Spanje vooral niet als een verkapte vakantie. Richters: "Als ik aan mensen vertel dat ik in de buurt van Barcelona woon, dan reageren ze enthousiast. Maar eigenlijk is het best saai, maar dat hebben we er graag voor over."

Meijer vult aan: "We gaan om 8 uur van huis en trainen dan twee keer. Aan het eind van de middag komen we terug. Dan is het eten, rusten en slapen. Het strand of de stad zien we bijna niet."

Nadat de NK-titel is gevierd met vrienden en familie, zullen Meijer en Richters niet veel in Spanje te zien zijn. Het internationale padelseizoen begint namelijk. Donderdag vliegen ze naar Zweden. In de rest van de maand spelen ze op de Canarische Eilanden, in Italië, Dubai en Qatar.