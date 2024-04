Meer blikjes en flessen ingeleverd, maar inzamelingsdoel nog niet gehaald

Ook betalen consumenten sinds 1 juli 2021 vijftien cent extra voor flesjes van minder dan een liter water of fris. De uitbreiding van statiegeld gaat en ging niet zonder slag of stoot. Zo ontstond er in steden een jacht op lege blikjes en flesjes. Vuilnisbakken worden opgebroken en zakken opengescheurd en leeggeschud.

Afgelopen zomer bleek dat de inzameling van plastic flesjes in 2022 bleef steken op 68 procent, in plaats van de wettelijk vereiste 90 procent. Vorig jaar september kreeg Verpact daarvoor nog een officiële waarschuwing van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Beschadigde verpakkingen

In december stelde het voormalige Afvalfonds in een verbeterplan dat pas in 2026 aan de wettelijke vereisten kan worden voldaan, vooral door voor meer statiegeldmachines en handmatige inzamelpunten te zorgen.

Vorig jaar zijn er in supermarkten ruim 400 nieuwe innamemachines geplaatst. Ook zijn ruim 600 apparaten vervangen door nieuwere exemplaren.

In het plan staat verder dat er 5400 extra inzamelpunten komen: 800 in en bij supermarkten en de rest op plekken "waar dagelijks veel mensen samenkomen". Het gaat om locaties als scholen, het openbaar vervoer en winkelcentra.

"Ook starten testen buiten de supermarkten met handmatige inname van beschadigde verpakkingen." Dit zal de inzamelcijfers naar verwachting "flink" verhogen.