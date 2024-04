Trump betaalt verlaagde borgsom in fraudezaak

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft de borgsom van 175 miljoen dollar betaald om zo te voorkomen dat de staat zijn bezittingen in beslag neemt. Nu Trump de borg heeft betaald, kan hij in hoger beroep gaan tegen de boete van 454 miljoen dollar die hij kreeg opgelegd voor fraude in een civiele rechtszaak.

Oorspronkelijk moest Trump het volledige boetebedrag van 454 miljoen dollar als borgsom betalen, maar dat bedrag werd door de rechter verlaagd. Volgens Trumps advocaten wilde niemand garant staan voor het gigantische bedrag.

Het vermogen van Trump zit vooral in onroerend goed, zoals zijn flatgebouwen en golfbanen. Trump noemde het gerechtelijk bevel daarom "een praktisch onmogelijke opdracht voor ieder bedrijf, zelfs als je zo succesvol bent als ik".

Borg

Trump moet de borg voldoen om zo betaling te garanderen als hij het hoger beroep verliest. Mocht Trump winnen, dan hoeft hij niets te betalen en krijgt hij het geld terug.

Wanneer het hoger beroep zal plaatsvinden, is nog niet bekend. In november zijn er presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Hierbij neemt Trump het opnieuw op tegen Joe Biden, de huidige president.