Vorig jaar minder kinderen ontvoerd in Nederland, eerste afname in vier jaar

Het aantal kinderen dat wordt ontvoerd vanuit of naar Nederland is voor het eerst in vier jaar afgenomen. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) in zijn jaarverslag. Het aantal ontvoerde kinderen daalde van 292 in 2022 naar 260 vorig jaar.

In vrijwel alle gevallen was een van de ouders de ontvoerder, meestal de moeder van het kind. Bijna de helft van de ontvoerde kinderen was 5 jaar of jonger.

Vanuit Nederland werden kinderen het vaakst meegenomen naar Duitsland (9), Turkije (7) en België (7). De landen van waaruit kinderen het meest naar Nederland werden ontvoerd, waren België (7) en Frankrijk (4).

Het is niet bekend in hoeveel gevallen de kinderen nog steeds ontvoerd zijn.

Vaker bemiddeling

IKO schrijft de daling van het aantal ontvoerde kinderen vooral toe aan de toegenomen inzet op preventie. Zo organiseerde het centrum vaker bemiddelingsgesprekken tussen ouders.

Verder vroegen ouders, familieleden en professionals het centrum vaker om advies dan voorheen. In totaal waren er met hen 12.733 contactmomenten, een toename van 8 procent vergeleken met 2022.