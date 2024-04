Internationale hulpverleners omgekomen bij aanval Gaza, organisatie wijst naar Israël

Activiteiten stopgezet

WCK zegt dat de werknemers werden geraakt door een Israëlische luchtaanval nadat zij een opslagplaats in Deir al-Balah hadden verlaten. Daar hadden ze net hulpgoederen afgeleverd die zij van een schip hadden gehaald. "Ondanks coördinatie met het Israëlische leger is het konvooi geraakt", schrijft de hulporganisatie in een verklaring.

"Dit is niet alleen een aanval op WCK. Dit is een aanval op humanitaire hulporganisaties die in de meest erbarmelijke situaties werken waar voedsel wordt gebruikt als oorlogswapen. Dit is onvergeeflijk."

De hulporganisatie zegt dat het alle activiteiten in de regio onmiddellijk heeft stopgezet. Voor hoelang is niet bekend. "We zullen binnenkort beslissingen nemen over de toekomst van ons werk", zegt directeur Erin Gore.

Hulpverleners ter plaatse na de luchtaanval: