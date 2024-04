Man (84) rijdt onder invloed van talud en toont zelfgeknutseld rijbewijs

De politie heeft in Sprang-Capelle de auto van een 84-jarige man in beslag genomen nadat hij onder invloed van de weg was gereden. De man bleek al jaren geen geldig rijbewijs meer te hebben.

De bejaarde man uit Rotterdam bracht zichzelf in de problemen toen hij de macht over het stuur verloor op de Bevrijdingsweg in de Brabantse plaats. Hij reed met zijn auto van het talud en kwam vlak bij een sloot tot stilstand.