Atlético Madrid weer op Champions Leaguekoers na late overwinning bij Villarreal

Maar snel in de tweede helft ging het mis voor de ploeg van Memphis Depay. De bij FC Groningen geflopte Alexander Sørloth kreeg veel te veel tijd om uit te halen en ramde de bal vijf minuten na rust tegen de touwen. Het was de veertiende treffer van het seizoen voor de lange Noor.

Saúl matchwinner

Na ruim een uur greep Simeone in. Onder anderen Depay en Antoine Griezmann moesten plaatsmaken voor Álvaro Morata en Ángel Correa. Beide invallers zorgden wel voor nieuw elan, maar ook Villarreal was via Dani Parejo nog dicht bij de winnende treffer.

Toch was het uiteindelijk Atlético dat aan het langste eind trok. Saúl Ñíguez verschalkte met een verdekt schot doelman Filip Jörgensen en zorgde voor een late 1-2, Morata stond bij dat doelpunt buitenspel, maar de VAR beoordeelde dat niet als hinderlijk en dus ontsnapte de ploeg uit Madrid aan puntenverlies.