Zuinige zege koploper Inter, Bologna doet goede zaken bij rentree Zirkzee

Internazionale heeft in eigen stadion met 2-0 gewonnen van degradatiekandidaat Empoli. De Nerazzurri staan, met nog acht wedstrijden voor de boeg in de Serie A, veertien punten voor op stadsgenoot AC Milan.

Via een knap schot van Federico Dimarco nam Inter al snel afstand van Empoli, dat daarna moedig terugvocht. Met name in de eerste helft werd Inter-doelman Emil Audero regelmatig getest. De koploper had het bij vlagen lastig, maar deed wat het moest doen.

Denzel Dumfries kwam met nog een klein kwartier te spelen binnen de lijnen en hielp zijn ploeg naar een comfortabelere marge. De Oranje-international sprintte op kenmerkende wijze mee naar voren over de rechterflank en gaf voor op een andere invaller, Alexis Sánchez, die de 2-0 binnenschoot.

Mijlpaal

De zege betekende een mooie mijlpaal voor coach Simone Inzaghi, die voor de honderdste keer won in zijn 150ste wedstrijd als Inter-coach.

Inzaghi, op koers voor zijn eerste landstitel als trainer, hield Davy Klaassen negentig minuten op de bank. Stefan de Vrij ontbrak door de blessure die hij opliep bij een training van het Nederlands elftal.