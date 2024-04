Nu ook mens besmet met vogelgriep in Texas

Volgens viroloog Marion Koopmans komt de nieuwe besmetting in de VS niet onverwacht. "Uit de berichten van de Amerikaanse autoriteiten bleek al dat de besmette koeien veel virus bij zich dragen", zegt ze. "En dan is het mogelijk dat mensen bij direct contact geïnfecteerd kunnen raken."

Koopmans houdt wel een vinger aan de pols. "De verspreiding onder koeien en eerder onder geiten is een nieuwe situatie die we niet eerder bij vogelgriep hadden gezien. Dus is het wel iets om in de gaten te houden."