Drie doden na lawine in Zwitsers wintersportgebied

In de Zwitserse wintersportplaats Zermatt zijn bij een lawine drie mensen om het leven gekomen. Een vierde persoon is gewond onder de sneeuw vandaan gehaald, zegt de politie.

De lawine vond rond 14.00 uur plaats tussen enkele skipistes. Veel wintersporters zagen hoe meerdere mensen op een steile helling meegesleurd werden door de sneeuwmassa. De reddingsdiensten spreken van een "grote lawine".

De politie begon meteen een zoekactie. Er werd gezocht met honden en er zijn meerdere helikopters ingezet. De zoekactie is inmiddels gestaakt. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt.