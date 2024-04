Slachtoffer steekincident op vakantiepark Beekbergen overleden

Een 32-jarige man die afgelopen nacht gewond raakte bij een steekincident op een vakantiepark in Beekbergen is overleden, meldt de politie. De man was een van de drie slachtoffers die gewond werden aangetroffen op het park.

Volgens de politie was er sprake van een conflict tussen meerdere personen. Op de ruzie volgde een steekpartij in een chalet, waarbij een verdachte drie mannen verwondde. Twee van hen werden door de toegesnelde hulpdiensten behandeld; het inmiddels overleden slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Later in de nacht bleek het derde slachtoffer zelf naar het ziekenhuis te zijn gegaan. Hij had een hoofdwond.

De 26-jarige verdachte is dezelfde nacht nog gearresteerd op het vakantiepark. Hij komt volgens de politie uit Beekbergen, net als de slachtoffers. In het chalet waar de steekpartij plaatsvond wordt de komende dagen onderzoek gedaan.

Arbeidsmigranten

Omroep Gelderland schrijft dat het bewuste chalet wordt gehuurd door een uitzendbureau en dat er arbeidsmigranten in verblijven. Andere bewoners van het vakantiepark zeggen dat er vaker geweldsincidenten zijn tussen arbeidsmigranten die maar kort in de huisjes verblijven, en dat er overlast is door drank- en drugsgebruik. Zij willen dat de gemeente meer toezicht houdt op het vakantiepark.