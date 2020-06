De RIVM-cijfers waren iedere dag stipt op tijd, maar nooit compleet

ANP

Met 57 positief geteste personen, 3 ziekenhuisopnames en 6 overledenen komt er vandaag een einde aan de dagelijkse update over de coronacijfers door het RIVM. Vanaf nu moeten we voor de actuele stand naar het coronadashboard van de Rijksoverheid. Dat dashboard krijgt nog deze week een grote update, met veel nieuwe cijfers. Het RIVM komt voortaan iedere dinsdag met een analyse over de afgelopen week. De RIVM-cijfers waren zo'n vier maanden elke dag om 14.00 uur vaste prik: hoeveel nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en doden zouden er worden gemeld? Was het meer dan de dag ervoor? Ging het de goede kant op, of juist toch niet? Er werkten dagelijks veel mensen aan het nieuwsbericht, zegt RIVM-woordvoerder Harald Wychgel. "We moesten cijfers krijgen van bijvoorbeeld alle GGD's over het aantal nieuwe besmettingen. Vervolgens gingen onze epidemiologen ermee aan de gang en daarna nog de communicatieafdeling. Er was constant die tijdsdruk om maar om 14.00 uur klaar te zijn." Teller liep snel op Het RIVM begon met op 26 februari met berichten over het coronavirus. "Duitse coronapatiënt niet ziek tijdens verblijf in Limburg", was toen de kop op de RIVM-website. Op 27 februari volgde het bericht over de eerste besmetting in Nederland. Een dag later volgt er nog een besmetting en op 29 februari meldt het RIVM om 13.00 uur twee nieuwe besmettingen, om 16.25 uur nog twee en om 21.47 uur nog één. Op 6 maart volgt het eerste bericht over iemand die is overleden als gevolg van een coronabesmetting. "De teller liep erg snel op. Bij de eerste patiënten en doden hebben we dat speciaal gemeld, maar dat was op gegeven moment niet meer vol te houden", zegt Wychgel. Vanaf maart wordt daarom gestart met het sturen van één nieuwsbericht met cijfers per dag. Inmiddels zitten we, zo'n vier maanden na de eerste RIVM-berichten, op 50.273 positief geteste personen, 11.877 ziekenhuisopnames en 6113 gemelde doden als gevolg van het coronavirus.

Quote Er was enorme belangstelling voor de cijfers waardoor om 14.00 uur de website vaak even onbereikbaar was. Harald Wychgel, woordvoerder RIVM

De RIVM-website kon de drukte van het aantal bezoekers op zoek naar cijfers geregeld maar amper aan. "Er was enorme belangstelling, waardoor om 14.00 uur de website vaak even onbereikbaar was", zegt Wychgel. "Vooral begin maart braken we echt alle records. We vonden hier ooit 100.000 pageviews veel, maar dat liep in één week op naar 1 miljoen, toen 2 miljoen en het record was 5,3 miljoen. Het drukste uur was natuurlijk tussen 14.00 en 15.00 uur. Ruim een miljoen keer werd de site dan bezocht." Ook nu de epidemie op zijn retour is, blijft de belangstelling voor de cijfers groot met meer dan een half miljoen pageviews per dag. De informatie wordt door alle media tot en met vandaag steevast overgenomen. Niet compleet Het interpreteren van de cijfers vereist desondanks soms wat extra uitleg, want compleet zijn ze nooit. Zo ligt het aantal besmettingen hoger dan uit de cijfers blijkt. Niet iedereen met een mogelijk besmetting wordt immers getest, erkent het RIVM. In april bleek het aantal doden als gevolg van een coronabesmetting stukken hoger te liggen. Het RIVM meldde alleen het overlijden van mensen die op corona zijn getest. Huisartsen gingen daarna ook sterftecijfers bijhouden. Ook hadden de dagelijkse cijfers altijd wat vertraging. De dag dat mensen overlijden en worden opgenomen in het ziekenhuis valt eerder dan de dag dat dit bij het RIVM gemeld wordt. Dat is te ook te zien in de onderstaande grafiek die we in mei publiceerden:

werkelijke dag van overlijden en ziekenhuisopname - NOS