Paaseitjes en chocoladeletters worden duurder door hoge cacaoprijs

Ook andere grondstoffen voor chocolade schommelen in prijs. "Cacao stijgt nu flink, maar suiker is ook een stuk duurder geworden", zegt Thijs Geijer, econoom bij ING. Melk, een andere belangrijke grondstof voor veel chocola, is juist goedkoper geworden.

Daarnaast is de vraag naar chocolade de afgelopen jaren gegroeid. "Dat komt doordat wereldwijd de bevolking in welvaart groeit", zegt Geijer. "Die vraag groeit sterker in Azië dan in Europa, omdat daar meer opkomende economieën zijn. Europa blijft wel de belangrijkste markt voor chocola."

Boeren profiteren niet

Meer dan de helft van de boeren profiteert niet van de stijgende cacaoprijs, zegt onderzoeker Yuca Waarts van Wageningen University & Research. "Omdat ze vanwege hun aanhoudende armoede geen investeringen kunnen doen, oogsten ze al langer weinig cacao. En daar komt de klimaatverandering nu bovenop."

In de twee grootste cacaoproducerende landen, Ghana en Ivoorkust, is de markt gereguleerd door de overheid. Die maken met boeren afspraken over de cacaoprijs. "Het tarief wordt in september bekend. De cacaoprijs is sindsdien flink gestegen, maar daar merken de boeren niets van omdat die nog vastzitten aan het tarief van september 2023", zegt Waarts.