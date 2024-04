Gehavend Oranje bij start EK-kwalificatie: 'Wat overblijft is nog steeds top'

Het Nederlands elftal begint deze week aan een nieuwe kwalificatiereeks. Daarbij staat plaatsing voor het Europees kampioenschap van 2025 in Zwitserland op het spel.

Dat Jonker het met andere speelsters moet doen, baart hem geen zorgen. "Wat overblijft is nog steeds top. Er zullen nu een aantal meiden op moeten staan."

De aftrap van de eerste wedstrijd is vrijdag in het Stadio San Vito Gigi Marulla in Cosenza, Italië waar Nederland meteen de zwaarste tegenstander treft. Italië is namelijk de nummer veertien van de wereld. Op 9 april wacht vervolgens met Noorwegen, de nummer zestien van de mondiale ranglijst, in het Rat Verlegh Stadion in Breda.

Keeperswissel

Belangrijke speelsters als Daphne van Domselaar (heup), Vivianne Miedema (knie), Jill Roord (knie), Jackie Groenen (hamstring) en Lieke Martens (hamstring) ontbreken dus met blessures.

Daarom riep Jonker drie debutanten op in de selectie: verdedigster Gwyneth Hendriks (PSV), middenveldster Nina Nijstad (PSV) en keepster Daniëlle de Jong (FC Twente).