Kabinet noemt geen namen in zaak rond Russische desinformatie

Het kabinet gaat niet in op namen die worden genoemd in de zaak van de Russische desinformatiecampagne die is blootgelegd door Tsjechië. Dat schrijft minister De Jonge van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

In de desinformatiecampagne speelde nieuwssite Voice of Europe een sleutelrol. Met hulp van pro-Russische politici in een aantal Europese landen werd volgens Tsjechië in aanloop naar de Europese verkiezingen geprobeerd om "de territoriale integriteit, soevereiniteit en vrijheid" van Oekraïne ter discussie te stellen.

De Tsjechische krant Denik N schreef, op basis van gesprekken met inlichtingenbronnen, dat politici ook betaald zijn. Bijdragen zouden onder meer bedoeld zijn voor hun campagnes. Onder anderen politici uit Duitsland, Frankrijk, Polen, België, Hongarije en Nederland zouden zijn benaderd, en sommige van hen gefinancierd.

Taak van de inlichtingendienst

De autoriteiten in Tsjechië hebben dat niet bevestigd en ook geen namen genoemd. "Ingaan op namen die in de berichtgeving circuleren naar aanleiding van de Tsjechische verklaring is in strijd met de taak die de inlichtingendienst door de wetgever is opgedragen en dient de nationale veiligheid niet", schrijft De Jonge.

De Tweede Kamer had vorige week bij monde van PVV-leider Wilders om opheldering gevraagd aan het kabinet. "Als dit waar is, dan wil ik weten: wie zijn dat? Ik wil man en paard horen. Welke partijen gaat het om?", zei hij toen hij een debat over de kwestie aanvroeg.

Belazerd

Wilders heeft zich in het verleden nog wel eens positief uitgelaten over de website Voice of Europe. Ernaar gevraagd zegt hij nu dat hij zich belazerd voelt. "Ja, ik wist het niet natuurlijk. Dus ja, dat kan gebeuren. Maar wij hebben gelukkig nooit een cent van wie dan ook, direct of indirect, uit dat land ontvangen."

Op de website Voice of Europe komen regelmatig politici van Forum voor Democratie aan het woord. De partij van Baudet steunt Rusland in het conflict met Oekraïne.

Smeergeld uit Rusland

Er is tot nu toe geen bewijs dat Forum zich laat beïnvloeden of betalen door Moskou, maar andere partijen in de Kamer wijzen erop dat de boekhouding van Forum, en stichtingen die aan de partij zijn verbonden, niet erg transparant is.

Baudet twitterde vandaag nog dat het onzin is dat hij of zijn partij is omgekocht. "Gewoon uit interesse: is er iemand hier die daadwekelijk gelooft dat ik - of FvD- smeergeld uit Rusland zou hebben ontvangen?"

Vertrouwen op de AIVD

De Jonge schrijft in zijn brief dat de Tsjechen niet van plan zijn om meer details (zoals namen) openbaar te maken. Wel wisselt inlichtingendienst AIVD "waar nodig" informatie "in de vorm van vragen en antwoorden" uit met de Tsjechische geheime dienst.

"U kunt erop vertrouwen dat de AIVD vanuit zijn rol en taak acteert indien dit noodzakelijk is", verzekert de minister de Kamer. Die debatteert morgenavond over de Russische beïnvloeding.